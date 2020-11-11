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11.11.2020 - 12:57 |

Son dakika | Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard'da Hofland kovuldu

Acun Ilıcalı'nın ortaklarından biri olduğu Fortuna Sittard'da kötü sonuçların ardından teknik direktör Kevin Hofland'ın görevine son verildi.

Son dakika | Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard'da Hofland kovuldu
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortaklarından bir olduğu Fortuna Sittard'da flaş karar...

Hollanda Erevidise Ligi ekibinde başarısız sonuçların ardından teknik direktör Kevin Hofland'ın görevine son verildi. 

Bu gelişme kulübün resmi internet sitesinden duyuruldu. İşte yapılan açıklama: "Bu karar uzun süre boyunca hayal kırıklığı yaratan sonuçlar nedeniyle alındı. Hofland'ın ardından yardımcı antrenör Kristof Aelbrecht de kulüpten ayrıldı. Fortuna Sittard, kulübe olan büyük bağlılıkları ve bağlılıkları için Kevin ve Kristof'a teşekkür ederiz."

Hollanda Ligi'nde henüz galibiyet alamayan Fortuna Sittard son sırada yer alıyor.

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Son dakika | Acun Ilıcalının sahibi olduğu Fortuna Sittardda Hofland kovuldu

Fortuna Sittard'ın geçtiğimiz sezon attığı en iyi goller


  

 

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