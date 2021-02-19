Son dakika - Adana Demirspor'da Cüneyt Dumlupınar istifa etti!

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar istifa etti.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Altay maçının ardından teknik sorumlumuz Cüneyt Dumlupınar istifa ettiğini yönetim kurulumuza bildirmiştir. Adana Demirspor Yönetim Kurulu olarak Cüneyt Dumlupınar’ın istifasını kabul ediyor, verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dumlupınar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça çıkmadan önce Altay'ın analizlerini yaptıklarında en önemli iki oyuncusunun Paixao ve Kappel olarak öne çıktığını söyledi.

Kappel'in ilk 11'de başlamaması nedeniyle sadece Paixao'ya önem almaları gerektiğini ifade eden Dumlupınar, şöyle konuştu:

"Tabi bütün oyunculara saygı duyuyorum. Paixao'dan bize yakışmayan iki gol yedik. Maça 2-0 mağlup durumda başladık. Oyunu 2-1 kaybettik. Ne olursa olsun bu camianın beklentisi büyük, sorumluluklarımız çok fazla. Geçen hafta Adanaspor beraberliğini, bu hafta Altay mağlubiyetini camiamız kaldıramaz. Hedef şampiyonluk, büyük yara aldık. Geçen hafta Adanaspor beraberliği ve bu hafta Altay mağlubiyetinin tek sorumlusu benim. Başkanımızla görüşüp bu camianın önünü açmak adına ne gerekiyorsa yapacağım. Bu oyuncu gurubuna inancım tam, potansiyeli olan bir takım. Ben başkanımızın bir sözüyle buraya geldim. Ondan ve camiamızdan özür diliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte Adana Demirspor tekrar bir galibiyet serisi yakalayıp, direk Süper Lig'e çıkacaktır. Gönül isterdi ki ilk röportaj son röportajım olmasın. Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah Adana Demirspor sezon bittiğinde Süper Lig özlemini bitirecektir. Benim inancım tam."