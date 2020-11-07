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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika - Adana Demirspor'dan şok açıklama: 24 futbolcu pozitif
07.11.2020 - 11:27 |

Son dakika - Adana Demirspor'dan şok açıklama: 24 futbolcu pozitif

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un ligin 9’uncu haftasında oynanacak İstanbulspor maçı öncesinde yapılan rutin covid-19 testleri sonucunda 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelinin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyuruldu.

Son dakika - Adana Demirspor'dan şok açıklama: 24 futbolcu pozitif
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Pandemi süreci sonrası oynanan müsabakalar öncesi yapılan rutin covid-19 testleri sonrası birçok kulüpte pozitif vakalar çıkarken söz konusu takımların maçları ertelendi.

Son olarak TFF 1’inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un ligin 9’uncu haftasında oynanacak İstanbulspor maçı öncesinde yapılan rutin covid-19 testleri sonucunda 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelinin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyuruldu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “İstanbulspor A.Ş maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde  pozitif vakaya rastlanmıştır” ifadelerine yer verildi. 

Son dakika - Adana Demirspordan şok açıklama: 24 futbolcu pozitif

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