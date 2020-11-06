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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika - Adanaspor-Menemenspor koronavirüs nedeniyle ertelendi!
06.11.2020 - 11:27 |

Son dakika - Adanaspor-Menemenspor koronavirüs nedeniyle ertelendi!

TFF 1.Lig'de Adanaspor-Menemenspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Son dakika - Adanaspor-Menemenspor koronavirüs nedeniyle ertelendi!
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TFF 1. Lig'in 9. haftasında cumartesi günü oynanacak Adanaspor - Menemenspor maçı konuk ekipte artan korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi. 

Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinde yarın saat 16.00'da oynanması planlanan Adanaspor-Menemenspor karşılaşmasının ertelendiği bilgisi yer aldı.

Menemenspor'da 29 Ekim Perşembe gününden bu yana ortaya çıkan 34 pozitif vaka arasında teknik direktör Cenk Laleci ve 18 futbolcu da bulunuyordu.

Son dakika - Adanaspor-Menemenspor koronavirüs nedeniyle ertelendi

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