SON DAKİKA | Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçı tekrarlanacak

TBF, Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko karşılaşması için ev sahibi ekibin yaptığı kural hatası başvurusunun kabul edildiğini ve karşılaşmanın tekrarlanacağını açıkladı.

Sarı lacivertli takım bu maçı deplasmanda 64-62 kazanmıştı.

Açıklama ise şöyle:

01 Mart 2020 tarihinde oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü – Fenerbahçe Beko Spor Kulübü (BSL) müsabakası ile ilgili Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü tarafından yapılan itiraz Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülmüş ve kural hatası yapıldığı kanaatiyle müsabakanın tekrarına karar verilmiştir.

Karşılaşmanın tarihi, iki takımın maç programına göre daha sonra açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kobe'ye saygıyla...