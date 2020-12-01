Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Ahmed Musa'nın menajeri açıkladı! Galatasaray...
01.12.2020 - 15:26 | | SPORX

Son dakika | Ahmed Musa'nın menajeri açıkladı! Galatasaray...

Nijeryalı yıldız Ahmed Musa'nın menajeri oyuncusunun Galatasaray'ı reddedip CSKA Moskova ile anlaştığı iddialarını yalanladı.

Son dakika | Ahmed Musa'nın menajeri açıkladı! Galatasaray...
ABONE OL

Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'dan ayrıldıktan sonra birçok kulüple temas halinde olan ve adı Galatasaray ile de geçen Nijeryalı yıldız Ahmed Musa'nın transferinde flaş gelişmeler yaşandı. Nijerya basını, Ahmed Musa'nın CSKA Moskova ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığını ve kısa sürede resmi imzaların atılacağını duyurmuştu. Haberde, Galatasaray'dan yüksek bir maaş talebi alan Ahmed Musa'nın Galatasaray'ı reddederek CSKA Moskova'yı seçtiği iddia edildi

"GALATASARAY'I REDDETTİĞİ DOĞRU DEĞİL"
Bu gelişme kısa sürede Rus basınının gündemine oturdu. Henüz 1 saat geçmeden Ahmed Musa'nın menajerinden açıklama geldi ve iddiaları yalanlayarak Galatasaray'dan bahsetti.

Ahmed Musa'nın menajeri Tony Harris, "Bu bilgi doğru değil. CSKA Moskova, Ahmed Musa'nın her zaman yuvası olacaktır ancak Galatasaray'ın transfer görüşmesinde başarısız olduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Haber doğru değil, bekleyeceğiz ve göreceğiz" ifadelerine yer verdi.

"MENAJERİME BIRAKTIM"
Türkiye'de adının anıldığı Galatasaray hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Ahmed Musa; "Galatasaray ile birlikte farklı kulüplerden ilgi olduğu doğru ancak bu durumla ben değil menajerim ilgileniyor. O benim ne istediğimi iyi biliyor." açıklamasında bulunmuştu. Nijeryalı oyuncu 2018'de geldiği Al-Nasr'la 57 maçta görev aldı. Kanat oyuncusu bu maçlarda takımına 11 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray ilk transferini bitirdi! Yıldız isim kabul etti kulübü ise...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Sneijder her şeyi itiraf etmişti! İhanetin bedeli basına sızdı
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de derbinin faturası kesildi! Yıldız isim formasını kaybetti...

Son dakika | Ahmed Musanın menajeri açıkladı Galatasaray...

Murat Özen'den hakeme tepki | 'Ozan, Mert Hakan, Altay...'
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Trabzonspor, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
    Trabzonspor, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
  2. Ünlü tenisçiye şikeden 8 yıl men!
    Ünlü tenisçiye şikeden 8 yıl men!
  3. Mustafa Cengiz: Giderek toparlıyorum
    Mustafa Cengiz: Giderek toparlıyorum
  4. Leipzig, İstanbul'a geldi
    Leipzig, İstanbul'a geldi
  5. Ve menajeri resmen açıkladı! Galatasaray...
    Ve menajeri resmen açıkladı! Galatasaray...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Erkan Kamat: Nihat Özdemir’le elektrik konusunu görüştüm

Erkan Kamat: Nihat Özdemir’le elektrik konusunu görüştüm

Antalyaspor'dan hakem hatalarına sorular eşliğinde sert tepki

Antalyaspor'dan hakem hatalarına sorular eşliğinde sert tepki

UEFA Yılın 11'i adayları açıklandı

UEFA Yılın 11'i adayları açıklandı

Son dakika | Denizlispor, Kenan Atik ile yola devam ediyor

Son dakika | Denizlispor, Kenan Atik ile yola devam ediyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet