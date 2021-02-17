Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika - Ahmet Ağaoğlu: Bakasetas için değer
17.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Ahmet Ağaoğlu: Bakasetas için değer

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Yunan futbolcunun kendisi için harcanan paraların karşılığını verdiğini söyledi

Son dakika - Ahmet Ağaoğlu: Bakasetas için değer
ABONE OL

ONUR DİNÇER

Alanyaspor’dan ara transferde alınan oyuncuyu öven bordo-mavililerin başkanı “Ciddi bir meblağı harcadık ama buna değdiğini gösterdi. Bakasetas gibi oyuncular, transfer maliyetlerinin ötesindedir” dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor’dan ara transferde kadroya kattıkları Anastasios Bakasetas’ın lige damga vuran performansını değerlendirdi. Yunanistan’dan Gazzetta’ya konuşan Ağaoğlu “Bence Bakasetas Trabzonspor’a gelerek doğru bir tercih yaptı. Yeteneklerini sergilemek için uygun takıma geldi. Kadromuzda böyle bir oyuncuyu barındırdığımız için çok mutluyuz. Ciddi bir meblağı gözden çıkardık ama buna değdi. Bakasetas gibi oyuncular, transfer maliyetlerinin ötesindedir” dedi.
Yunan futbolcunun performansından son derece memnun olduklarının altını çizen Ağaoğlu “Bakasetas iyi bir futbolcu, mükemmel bir profesyonel ve çok iyi bir karakter. Hem Bakasetas hem de takım şu an çok iyi bir durumda. Ligin zirvesiyle aradaki farkı kapatabiliriz. Hedeflerimize ulaşabileceğimize inanıyorum. Sezon sonuna daha çok var. Yapmamız gereken her maç iyi oynamaya devam etmek” diye konuştu.
Trabzonspor Başkanı şöyle devam etti: “Bakasetas transferini gerçekleştirebilmek için yoğun bir uğraş verdim. Gecenin bir vakti Alanya’ya gittim. Görüşmeler zorlu geçti ama sabaha karşı 4.30’da oyuncuyu uçağa bindirmeyi başardım. Bu transferin Trabzonspor için ne kadar önemli olacağının farkındaydım. Bakasetas sergilediği performansla transferinde ısrarcı olmamızda bizi haklı çıkardı.”

Son dakika - Ahmet Ağaoğlu: Bakasetas için değer

    Bir göz atalım | Coman'ın Hertha Berlin'e attığı gol
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Mbappe fırtınası! Pique çaresiz kaldı...
      Mbappe fırtınası! Pique çaresiz kaldı...
    2. PSG, Barcelona'yı darmadağın etti!
      PSG, Barcelona'yı darmadağın etti!
    3. Leipzig - Liverpool: 0-2
      Leipzig - Liverpool: 0-2
    4. Büyüka: Beşiktaş diğerlerinden 2-3 gömlek daha iyi oynuyor
      Büyüka: Beşiktaş diğerlerinden 2-3 gömlek daha iyi oynuyor
    5. Beşiktaş'ta sözleşme zirvesi!
      Beşiktaş'ta sözleşme zirvesi!
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal göz kamaştırıyor!

    Son dakika - Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal göz kamaştırıyor!

    Son dakika - Ahmet Ağaoğlu: Bakasetas için değer

    Son dakika - Ahmet Ağaoğlu: Bakasetas için değer

    Cengiz Durmuş: Sporcu sayımızı 700 bine çıkartma hedefimiz var

    Cengiz Durmuş: Sporcu sayımızı 700 bine çıkartma hedefimiz var

    Son dakika - Süper Lig'de 4 büyükler nokta atışı transferleriyle dikkat çekti!

    Son dakika - Süper Lig'de 4 büyükler nokta atışı transferleriyle dikkat çekti!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet