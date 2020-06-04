Son dakika | Ahmet Ağaoğlu: Bu karar CAS'tan dönecek...

Ahmet Ağaoğlu: Cezanın CAS’tan döneceğinden en ufak bir endişemiz yok

“Herkes şunu bilsin, bu çok yanış bir değerlendirme”

“Hiçbir başarının, altın tepsi içinde sunulduğu görülmemiştir”

“Kimsenin bir endişesi olmasın”

“TFF bu dosyada bizimle birlikte mücadele ediyor”



UEFA, Trabzonspor'a finansal yükümlülüklere uymadığı gerekçesiyle Avrupa'dan 1 yıl men cezası verdi. Dün açıklanan ceza sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün kulüp televizyonunun canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Kararı UEFA Üst Kurulunun verdiğine dikkat çeken Ağaoğlu, “UEFA Üst Kurulu, UEFA’dan bağımsız karar veren bir kurum. Dün gece geç saatlere kadar İsviçre’deki ve Türkiye’deki hukuk bürolarımızla bu kararın değerlendirmesini yaptık. Cezanın yanlış ve eksik değerlendirmeden kaynaklandığının farkına vardık. Trabzonspor, 2019 bütçesinde gelir gider dengesini sağlamış ve kar sağlamış bir kurum bugün itibarıyla. Bu yanlış değerlendirmeden kaynaklanan cezanın bir an önce CAS’a taşınmasının kararını vermiş bulunmaktayız” diye konuştu.

“HERKES ŞUNU BİLSİN, BU ÇOK YANIŞ BİR DEĞERLENDİRME”

Buna benzer bir sıkıntının geçen yıl da yaşandığını hatırlatan Başkan Ağaoğlu, “Hazırlıklarımız başladı. Çalışmalarımız devam ediyor. Buna benzer bir sıkıntıyı geçtiğimiz sene de farklı boyutlarda yaşadığımız zaten herkesin malumu. Vermiş olduğumuz mücadele üzerine 2019-2020 yılında UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştık. CAS süreci başlayacağı için nerelerde hata yapıldığını anlatmayacağım. Gerçekten herkes şunu bilsin, bu çok yanış bir değerlendirme. Bunun da CAS’tan geri döneceğine olan inancımız tamdır” dedi.

“HİÇBİR BAŞARININ ALTIN TEPSİ İÇİNDE SUNULDUĞU GÖRÜLMEMİŞTİR”

“Eliniz ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar haklı olursanız olsun, hiçbir savaş mücadele etmeden kazanılmaz” diyen Ağaoğlu, “Mücadelemizi çok ciddi boyutlarda vermek için çok ciddi hazırlandığımızın emin olunmasını istiyoruz. Hiçbir başarının altın tepsi içinde sunulduğu görülmemiştir. Mücadele ortaya koymadan, savaşmadan elde edilen başarı yoktur. Sadece futbolla uğraşmadığımızı, geldiğimizden beri farklı mücadeleler içine girdiğimizi kamuoyu izlemiştir” açıklamasında bulundu.





“KİMSENİN BİR ENDİŞESİ OLMASIN”

Camiayı sükunete davet eden Başkan Ahmet Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Mücadele bizim görev bizim görevimizdir. Geçen sene yaptığımı mücadelenin biraz daha kapsamlısıdır. Davamızda da haklı olduğumuz için kimsenin endişesi olmasın. Herkesin emin olmasını istiyorum. Bizim önümüzdeki 8 haftalık lig, kupa yarı finali ve olası final maçımız var. Camiamızın bütün motivasyonunu bu maçlara vermeleri ve odaklanmalarını istiyorum. Bu arada sosyal medyada taraftarların TFF ve UEFA’ya gösterdikleri tepkiler de bize ulaştı. TFF bu dosyada bizimle birlikte mücadele ediyor. UEFA'ya tepki göstermenin de bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Olay kontrolümüz altındadır. CAS’tan döneceği konusunda en ufak bir endişemiz yok. Futbolculara da söyledik. Siz şampiyon olun, biz sizi Şampiyonlar Ligi’ne götürelim. Taraftarları sükunete davet ediyorum. Süreç uzayabilir de sürecin uzaması da bizim aleyhimize olmayacak. Dolayısıyla herkesi maçlara konsantre olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.