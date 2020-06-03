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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Ahmet Ağaoğlu: CAS'a gideceğiz
03.06.2020 - 19:10 |

Son dakika | Ahmet Ağaoğlu: CAS'a gideceğiz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği 1 yıl men kararını ardından açıklamalarda bulundu.

Son dakika | Ahmet Ağaoğlu: CAS'a gideceğiz
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği 1 yıl men kararını ardından açıklamalarda bulundu.

A Spora'a açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, CAS'a başvuracaklarını duyurdu. Ağaoğlu açıklamasında, "CAS'a gideceğiz. Kimse canını sıkmasın, kimse moralini bozmasın. Biz UEFA ile yaptığımız anlaşmanın tamamını yerine getirdik. Aşılamayacak bir sorun değil." ifadelerini kullandı.

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