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19.02.2021 - 21:23 |

Son dakika - Ahmet Ağaoğlu: "Fenerbahçe maçına aynı ciddiyetle çıkacağız"

Süper Lig'de Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Ahmet Ağaoğlu: "Fenerbahçe maçına aynı ciddiyetle çıkacağız"
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Süper Lig'de Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

"Maç maç bakıyoruz. Kazandığımız maçtan sonra, bizim için Başakşehir artık bitti, Fenerbahçe maçı var. Şampiyonluk ve benzeri söylemler doğru bir bakış açısı olmaz. Fenerbahçe maçı Başakşehir önem derecesiyle aynı. Trabzonspor her maça aynı ciddiyet ile çıkıyor. Fenerbahçe maçına da aynı ciddiyetle çıkacağız"

"Kaan lise son sınıf öğrencisi. Bana göre mükemmel oynadı. Uzatmalarda mutlak bir pozisyonu ayağıyla çıkardı. Oyuncularımızın şans bulması açısından önemli şeyler bunlar. "

Son dakika - Ahmet Ağaoğlu: Fenerbahçe maçına aynı ciddiyetle çıkacağız

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