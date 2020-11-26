Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet AÄŸaoÄŸlu, iki yÄ±l iÃ§inde futbolcu satÄ±ÅŸÄ±ndan elde ettikleri Ã¶nemli gelirle borÃ§larÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ± Ã§ektiklerini sÃ¶yledi.Â

AÄŸaoÄŸlu, Sabah gazetesi tarafÄ±ndan Turkuvaz Medya Merkezi'nde dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± Futbol Ekonomi Forumu'na katÄ±ldÄ±.Â

GÃ¶reve geldikleri dÃ¶nemde 35-36 milyon avro olan kadro maliyetini dengeleyerek 16 milyon avro seviyesine Ã§ektiklerini aktaran AÄŸaoÄŸlu, "GeÃ§en sene 17 milyon avroluk kadromuz vardÄ±. Bu sene 16 milyon avroluk bir kadroyla mÃ¼cadele ediyoruz. Galatasaray, BeÅŸiktaÅŸ, FenerbahÃ§e'nin gelirlerinin 5'te 1'i kadar gelirlerimiz var. Bu gÃ¶zardÄ± edilmesin. TaraftarlarÄ±mÄ±z doÄŸal olarak ÅŸampiyonluk istiyor. Bu beklenti geÃ§miÅŸteki yÃ¶netimleri biraz aÅŸÄ±rÄ± harcamalara itmiÅŸ olabilir. 2016, 2017 ve 2018 yÄ±llarÄ±nda bozulan fair play yapÄ±landÄ±rmasÄ±na aykÄ±rÄ±, aÅŸÄ±rÄ± borÃ§lanmadan dolayÄ± biz bu sene ceza aldÄ±k. Maalesef insanlar bir algÄ±nÄ±n peÅŸinden gidiliyor, doÄŸrusunu araÅŸtÄ±rmadan. Biz 2016, 2017 ve 2018 yÄ±llarÄ±nda ihlal edilen anlaÅŸmasÄ±nÄ±n bedelini Ã¶dedik bu sene. Bizimle alakalÄ± bir durum yok." diye konuÅŸtu.Â

Ahmet AÄŸaoÄŸlu, kulÃ¼bÃ¼ 870 milyon liralÄ±k borÃ§la aldÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"DÃ¶vizdeki artÄ±ÅŸa raÄŸmen biz borcu aynÄ± yerde sabit tuttuk. Biz bu borcu 6 senede de Ã¶deriz, 7 senede de Ã¶deriz. 10 seneye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman biz Ã§ok daha rahat Ã¶deriz. Bizim bÃ¼tÃ¼n hesabÄ±mÄ±z yerinde. Kamuoyuyla da sÄ±k sÄ±k paylaÅŸÄ±yoruz. Bu borÃ§larÄ± aÅŸaÄŸÄ± Ã§ekmemizdeki en Ã¶nemli etken, iki yÄ±l iÃ§inde 42 milyon avroluk oyuncu satmamÄ±z. Birisi Yusuf YazÄ±cÄ±, bir diÄŸeri de geliÅŸtirip sattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z SÃ¶rloth. Yusuf'tan 18 milyon, SÃ¶rloth'tan da 11 milyon avroluk gelir elde ettik. FutbolcularÄ±mÄ±z iÃ§in Ã¶dediÄŸimiz bonservis bedelleri 15 milyon avro. DÃ¶nÃ¼p baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Trabzonspor oyuncu satÄ±ÅŸlarÄ±nda net 27 milyon avro gelir elde etmiÅŸ. Bunun Ã§ok Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ de borÃ§ Ã¶demeye gitti."Â

Pandemi nedeniyle zarar 110 milyon liraÂ

Ahmet AÄŸaoÄŸlu, yeni tip koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Bu sÃ¼reÃ§ten etkilenen 3 kalemimiz var. Birisi naklen yayÄ±n. Telaffuz edildiÄŸi gibi 2 milyar 650 milyon Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸirse ligin de 21 takÄ±ma Ã§Ä±kmasÄ±ndan dolayÄ± Trabzonspor'un 65-70 milyon lira arasÄ± bir zararÄ± sÃ¶z konusu. TribÃ¼n gelirinde de 35-40 milyon liralÄ±k bir zarar var. ÃœrÃ¼n satÄ±ÅŸÄ±nda da geÃ§en sene karÄ±mÄ±z 22-23 milyon lira bandÄ±ndaydÄ±. Bu sene 13 milyon lira bir karla kapatacaÄŸÄ±z. BaktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda geÃ§en seneye gÃ¶re Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼ pandemi nedeniyle 110 milyon lira civarÄ±nda zarara uÄŸraÅŸmÄ±ÅŸ durumda. SÃ¶rloth'un satÄ±ÅŸÄ±ndan gelen gelir borÃ§ kapatmaya gidecekken, iÅŸte bu aÃ§Ä±ÄŸa gidecek." ifadelerini kullandÄ±.Â

AÄŸaoÄŸlu, pandemi dÃ¶nemini iyi bir ÅŸekilde yÃ¶netmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatarak, "Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼r son 1,5 senedir oyuncularÄ±nÄ±n maaÅŸÄ±nÄ± gÃ¼nÃ¼ gÃ¼nÃ¼ne Ã¶deyen 3-4 kulÃ¼pten biriyiz. Ãœretim Ã¶nemli, altyapÄ± Ã¶nemli. GeliÅŸtirerek satmak da aynÄ± Ã¶lÃ§Ã¼de Ã¶nemli. Biz bunlarÄ± yapabiliriz. Kendi dinamiklerimizi efektif olarak kullanmamÄ±z lazÄ±m. Benim kulÃ¼bÃ¼mÃ¼n ekonomisini geliÅŸtirdiÄŸimiz oyuncular yukarÄ± Ã§Ä±kardÄ±. Projelerle geliyoruz. Proje belli, alacaksÄ±n, yetiÅŸtireceksin, satacaksÄ±n. Ã‡ok aÃ§Ä±k ve net." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.