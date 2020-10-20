Son dakika | Ahmet Çakar'dan hakem Tugay Numanoğlu'nu övgü

Süper Lig 5. haftasında oynanan Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından maçın genç hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun performansı yorumlandı.

Galatasaray'ın iptal edilen golü sosyal medyada tartışma konusu olurken, Fatih Terim maçın ardından "Karar doğru" dedi.

AHMET ÇAKAR: "MUHTEŞEM MAÇ YÖNETTİ"

"Tugay Kaan Numanoğlu'nun ilk kez maçını seyrettim. Hem de alıcı gözüyle. Bir hakem bu kadar mı muhteşem maç yönetir? Sahada bu kadar mı sakin kalabilir? Vücut dilini bu kadar mı güzel kullanır? Bir hakem VAR sistemini, VAR hakemiyle birlikte bu kadar mı güzel kullanır? Ben bugün gözlemcisi olsam, 10 üzerinden 10 veririm. Verdiği kararları son derece doğru."