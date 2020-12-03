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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Ahmet Nur Çebi: "Dorukhan Toköz yüzde 90 bitti"
03.12.2020 - 19:38 |

Son dakika - Ahmet Nur Çebi: "Dorukhan Toköz yüzde 90 bitti"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi canlı yayında siyah-beyazlı takımla ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor. Çebi Dorukhan Toköz ile ilgili olarak "Dorukhan'la görüşmeler olumlu anlamda %90 bitti." dedi. Sergen Yalçın ile ilgili ise Çebi, "Sergen Yalçın ne zaman bırakmak isterse bırakabilir. İstediği kadar Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde takımın başında kalabilir." ifadelerini kullandı.

Son dakika - Ahmet Nur Çebi: "Dorukhan Toköz yüzde 90 bitti"
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor canlı yayınında siyah-beyazlı takımla ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

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"Galibiyetler doğal bir sürecin sonucu oldu. Takımda yeni transferler vardı. Trabzonspor galibiyeti, Şampiyonlar Ligi ön elemeleri gibi hızlı gelişmeler oldu."

"Takımın yapabileceklerini gördüğüm için Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kazanabileceğimizi söyledim. Rehavete katılmamalıyız."

Ekim ayında yönetime geldiğimizde ödememiz gereken 120-130 milyon ödememiz vardı. Kendi imkanlarımızla gerçekleştirdik. Futbolcularımızda bezginlik hali vardı.

Pandemiden dolayı gelirlerimiz düştü
Temiz kağıdı 3 ayda bir, 6 ayda bir karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 500 milyon Lira'dan fazlasını yöneticilerle, kampanyalarla, kişisel çabalarla futbolcuların maaşlarını ödemeye çalıştık. Sürdürülebilir bir şey değil. Bankalardan rica ettik. Yeniden yapılandırmayla ilgili sözleşme imzalamadık. Düzeltmemiz gereken şartlar var. Birkaç sürebilecek bir sıkıntılı süreçteyiz. Yılda 900 milyon TL ödeme yapmamız gerekiyor, yarısını toplayamıyoruz. Pandemiden dolayı gelirlerimiz düştü.

"En çok canı yanan biz olduk"
Takımlarla birlik olmalıyız. En çok canı yanan biz olduk. Trabzonspor sattığı futbolculardan iyi gelir sağladı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri oldu. Bizim için durum kötüydü. Gelirlerimiz bankalara temlikliydi.

Türkiye'nin gerçeklerine göre futbol takımları yaşamak zorunda. Elimizde 2 - 3 yıl daha sürecek ağır kontratlar var. Bizden önce yapılan transfer var. Aynı tarihte bankalarla yapılmış sözleşme var.

"Adem Ljajic ile 3 kez konuştum. İlk konuşmamızda Covid-19 süreci beni yıprattı dedi. İkincisinde 'Şans bulamıyorum, bulsam mucizeler yaratacağım' dedi. Üçüncüsünde, "Söz veriyorum, düzeleceğim" dedi. 4. kez konuşmadık henüz."

"Yüzde 90 bitti"
"Dorukhan Toköz ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bana göre %90 anlaştık. İmza atıldığı zaman açıklayacağız. Ayrılacağını düşünmüyorum. Dorukhan'na 'Sözleşmeye imza at. Benden sonra da burada devam et' dedim. 'Seve seve Başkanım' dedi."

Beşiktaş'ın ekonomik sürecini sağlıklı hale getirmedikçe davalar karşımıza gelecek. Bizden dolayı zarar gören kişiler oldu. Onlar için de zor. Yollarımızın ayrıldığı isimler var. Onlara da tazminatlarını ödeyemiyoruz. Üzülüyorum. Alacağı için her gün kapımıza avukat gönderen isimler var. Biz hizmet etmeye gedik. Sadece bu işin şerefini yaşamaya çalışıyoruz. Şartlarımız çok zor. Pandemi döneminde risk altındayız. Beşiktaş için canımız feda.

Sergen Yalçın açıklaması
"Sergen Yalçın ne zaman bırakmak isterse bırakabilir. İstediği kadar Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde takımın başında kalabilir."

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