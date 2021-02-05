Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Son dakika | Ajax'ta Andre Onana krizi! 12 ay men cezası
05.02.2021 - 13:20 |

Son dakika | Ajax'ta Andre Onana krizi! 12 ay men cezası

Ajax kalecisi Andre Onana doping ihlali nedeniyle UEFA tarafından 12 ay men cezası aldı. Hollanda kulübü resmi hesaplarından cezayı açıkladı.

Son dakika | Ajax'ta Andre Onana krizi! 12 ay men cezası
ABONE OL
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Hollanda'da Ajax'ta doping cezası şoku yaşanıyor. Ajax'ın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede kaleci Andre Onana'nın UEFA tarafından 12 ay men cezası aldığı belirtildi.

Cezanın doping ihlali gerekçesiyle geldiği kaydedildi. 24 yaşındaki kalecinin 30 Ekim 2020 tarihinde alınan idrar örneğinde doping içeren bir madde olduğu bildirildi. 12 aylık bu men cezasının hem kulüpler hem de milli takım maçlarında geçerli olduğu aktarıldı.

YENİ TRANSFER HALLER UEFA AVRUPA LİGİ'NDE YOK
Hollanda ekibi Ajax, 22,5 milyon avroya transfer ettiği Sebastien Haller'i yönetimsel bir hata nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynatamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ocak ayında West Ham United'dan transfer edilen 26 yaşındaki forvet, yönetim hatası sebebiyle UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilemedi.

UEFA nezdinde yapılan girişimlerden sonuç alınamadığı ve Fildişi Sahilli oyuncunun sezonun geri kalanındaki Avrupa maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi.

Kariyerine Auxerre'de başlayan, Utrecht ve Eintracht Frankfurt'ta oynadıktan sonra 2019 yazında 50 milyon avroya West Ham United'a giden Haller, Ajax ile geçen ay 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray derbisi öncesi Samandıra'da sıcak saatler! Fenerbahçe'de ayrılık kararının ardından...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ali Akman'da bir şok daha! Gerçek ortaya çıktı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fransa'da Lille tarih yazıyor! Hedef şampiyonluk...

 Son dakika | Ajaxta Andre Onana krizi 12 ay men cezası

Senad Ok'tan Şampiyonluk yorumu! Fenerbahçe puan olarak iyi ama...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Günün en çok oynanan maçları
    Günün en çok oynanan maçları
  2. Göztepe'den üzen seri
    Göztepe'den üzen seri
  3. Cherchesov: Hatırladığım 'İmparator Terim'
    Cherchesov: Hatırladığım 'İmparator Terim'
  4. UEFA resmen duyurdu! 12 ay men cezası
    UEFA resmen duyurdu! 12 ay men cezası
  5. Fransa'da Lille tarih yazıyor!
    Fransa'da Lille tarih yazıyor!
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cüneyt Çakır'ın 28. derbisi

Cüneyt Çakır'ın 28. derbisi

Nimes, Jerome Arpinon'un görevine son verdi

Nimes, Jerome Arpinon'un görevine son verdi

Kasımpaşa'nın konuğu Hatayspor

Kasımpaşa'nın konuğu Hatayspor

Bursaspor yeni bir seri başlatmak istiyor

Bursaspor yeni bir seri başlatmak istiyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet