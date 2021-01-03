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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Ajdin Hasic: "Hislerimi açıklayacak kelime bulamıyorum"
03.01.2021 - 21:13 |

Son dakika - Ajdin Hasic: "Hislerimi açıklayacak kelime bulamıyorum"

Süper Lig'de Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta gecenin golcülerinden Ajdin Hasic açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Ajdin Hasic: "Hislerimi açıklayacak kelime bulamıyorum"
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Süper Lig'de Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta gecenin golcülerinden Ajdin Hasic açıklamalarda bulundu.

"Hislerimi açıklayacak kelime bulamıyorum. Çok mutluyum. Lideriz, lider olmaktan ötürü çok mutluyuz. "Daha önce de demiştim. İdmanlarda yüzde 100'ümü vermem gerekiyor. Sonra da şansımı beklemeliydim. Bugün şans buldum ve golümü attım. Aileme, beni seven herkese ve tabii ki Beşiktaş taraftarına armağan ediyorum bu golü.

Son dakika - Ajdin Hasic: Hislerimi açıklayacak kelime bulamıyorum

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