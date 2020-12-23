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23.12.2020 - 13:23 |

Son dakika | Alanyaspor, Tzavellas ile sözleşme uzattı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, savunma oyuncusu Tzavellas ile 2023 yılına kadar sözleşme yenilediğini duyurdu.

Son dakika | Alanyaspor, Tzavellas ile sözleşme uzattı
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Süper Lig'de fırtına gibi esen Alanyaspor, Tzavellas ile sözleşme uzattı. 

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada Yunan savunma oyuncusu ile 2023 yılına kadar sözleşme yenilendiği belirtildi.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Tzavellas kulübümüze geldiği günden bu yana çok ciddi anlamda katkılar sağladı. Kişiliğiyle, takımı ve arkadaşlarını sahiplenme noktasında kendisine yakışan şekilde elinden geleni yaptı. Tüm bu özverili çalışmalarından dolayı kulübüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Yeni sözleşmesi de hayırlı olsun. Daha yapacağımız çok iş var. Tzavellas artık kulübümüzün bir evladıdır. Gerçek bir Alanyalı oldu. O şekilde hareket ediyor. İnşallah aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.

Tzavellas: Alanyaspor'da sevgi ve saygı görüyorum

Tzavellas ise "Başkan beye çok teşekkür etmek istiyorum. Sözleşme yenileme konusunda da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kulüpte gerçekten çok mutluyum. Geldiğim ilk günden beri herkesin desteğini hissettim. Artık çok farklı bir noktadayız. Geldiğim günden beri çok şey değişti. Alanyaspor artık ligde üst sıralara oynayan bir takım. Bunda herkesin bir emeği var. Başkanımızın da dediği gibi bundan sonra da yakalayacağımız başarılar var. Her şeyden önce bizler birer insanız. Alanya'da ailemle birlikte yaşıyorum. Sevgi ve saygı görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

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