Son dakika | Alexander Sörloth'u Real Madrid izlemeye geliyor

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, performansıyla spot ışıklarını üzerinde topluyor. Sezon başında; Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiralanan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon bordo-mavili formayla lig, kupa ve Avrupa'da toplam 33 maça çıkıp rakip fileleri 22 kez sarstı.

Asist Analiz'in özel haberine göre 17 golle Süper Lig'de krallıkta zirvede bulunan 24 yaşındaki santrfor, takımını da Süper Lig'in zirvesine taşımayı başardı. Performansıyla dikkaleri üzerine çeken Alexander Sörloth, dünya devi Real Madrid'in de gündemine girdi.

FIRTINA'NIN YILDIZLARI YAKIN TAKİPTE

Los Galacticos, Norveçli yıldızı izlemesi için scoutlarını cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasını izlemek için İstanbul'a gönderiyor. Karim Benzema'nın ilerleyen yaşı ve Luka Jovic ile forma rekabetine girmesi için arayışlarını sürdüren eflatun-beyazlılar, sanrtrfor bölgesini güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Elinde geniş bir oyuncu havuzu olan Real Madrid, Trabzonspor'da kariyerinin en parlak dönemini geçiren Sörloth'u yakın takibe aldı. Uğurcan Çakır'a yakın markaj uygulayan La Liga devi, Norveçli'yi de gündemine aldı. Uğurcan'ı bu sezon birçok kez takip eden Real Madrid'li scoutlar bu kez de 24 yaşındaki oyuncuyu izlemek için gelecek.

UĞURCAN'DAN SONRA ŞİMDİ DE SÖRLOTH

9 yıl sonra Süper Lig'de zirveye çıkan bordo-mavililerin oyuncularına teklifler yağıyor... Trabzonspor Yönetimi, Uğurcan Çakır için; Manchester City, Real Madrid, Juventus ve Liverpool gibi takımlarla flörte devam ederken Fırtına'nın oyuncularına scoutların yoğun ilgisi de devam ediyor.

Trabzonspor, sezon başında Crystal Palace'tan 750 bin Euro'ya satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiraladığı 24 yaşındaki oyuncuyu 6 milyon Euro ödediği takdirde bonservisini alabilecek.