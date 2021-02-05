Son Dakika | Ali Akman'dan sonra bir transfer bombası daha!

Transfer Merkezi'nin haberine göre Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Bursaspor'dan Ali Akman'ı transfer ettikten sonra şimdi de Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor'un genç yıldızı Gökdeniz için harekete geçti.

Antalyasopor forması giyen Gökdeniz Bayrakdar'ı takip eden Frankfurt'un önümüzdeki günlerde Gökdeniz Bayrakdar için Antalyaspor ile irtibata geçmesi bekleniyor.