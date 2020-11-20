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20.11.2020 - 15:17 | | İZMİR (AA) -

Son dakika | Aliağa Petkimspor'da bir basketbolcunun Kovid-19 testi pozitif

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da bir basketbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Son dakika | Aliağa Petkimspor'da bir basketbolcunun Kovid-19 testi pozitif
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da bir basketbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, dün uygulanan testlerde bir basketbolcuda pozitif vaka tespit edildiği belirtildi. Semptom görülmeyen oyuncunun izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı kaydedildi.

Aliağa Petkimspor, ligin 9. haftasında yarın saat 20.00'de Fethiye Beşkaza Spor Salonu'nda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a konuk olacak.

Son dakika | Aliağa Petkimsporda bir basketbolcunun Kovid-19 testi pozitif

 

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