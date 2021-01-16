Son dakika - Almanlar yazdı! Mesut Özil transferinde sürpriz gelişme

Herkesin merakla beklediği Mesut Özil transferinde Arsenal menajeri Mikel Arteta’dan yeni bir açıklama daha geldi.

Arsenal-Crystal Palace maçı sonrası konuşan Arteta, ‘Mesut Özil ayrılıyor mu’ sorularına, “Sportif direktör Edu ve kulüple görüşmeleri halen daha devam ediyor. Ama henüz somut bir gelişme yok” yanıtını verdi.

Alman Bild Gazetesi de Mesut Özil’in Arsenal’le alacaklarının tahsili için görüştüğü aksi takdirde yaz dönemine kadar Londra’da kalmak zorunda olacağını yazdı.

Arteta'dan Mesut Özil açıklaması