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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Almanya’da Mesut Özil yankısı devam ediyor! Manşete taşıdılar...
02.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Almanya’da Mesut Özil yankısı devam ediyor! Manşete taşıdılar...

Tüm dünyada transfer döneminin en fazla konuşulan ismi olan Mesut Özil, Almanya’da yankı bulmaya devam ediyor.

Son dakika - Almanya’da Mesut Özil yankısı devam ediyor! Manşete taşıdılar...
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Tüm dünyada transfer döneminin en fazla konuşulan ismi olan Mesut Özil, Almanya’da yankı bulmaya devam ediyor. Almanya’nın ünlü gazetesi Bild’de hafta sonu 2 tam sayfa Mesut Özil-Fenerbahçe haberleri yer aldı.
Özel bir çalışma yapan Bild, Mesut Özil’in İstanbul’a ayak bastığı ilk andan imza törenine kadar yaşadığı süreci fotoğraflarla anlattı. Ayrıca Özil’in antrenman günlükleri, sosyal medyadaki etkisi ve Türkiye’de nasıl karşılandığı da aktarıldı. Aynı zamanda Fenerbahçe hakkında da tanıtım yazıları paylaşıldı.

Son dakika - Almanya’da Mesut Özil yankısı devam ediyor Manşete taşıdılar...

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