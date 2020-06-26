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Haberlerİspanya La Liga Haberleri Son dakika | Almeria, Guti ile yollarını ayırıyor
26.06.2020 - 14:31 |

Son dakika | Almeria, Guti ile yollarını ayırıyor

İspanya 2. Futbol Ligi (LaLiga SmartBank) kulüplerinden Union Deportiva Almeria, alınan kötü sonuçlardan dolayı, "Guti" lakaplı teknik direktör Jose Maria Gutierrez Hernandez ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

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İspanyol basını, son olarak sahasında Alcorcon'a 1-0 yenilen Almeria'da teknik direktör Guti'nin görevden alınacağını yazdı. Almeria kulübünün sahibi olan Suudi Arabistanlı Turki El-Şeyh'in bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında teknik direktör Guti'nin görevden alınmasıyla ilgili kararı resmileştireceği bildirildi.

Son dakika | Almeria, Guti ile yollarını ayırıyor

Haberlerde, Almeria'da Guti'nin yerine Portekizli Fernando Santos'un getirileceği, mevcut durumda kulübün Sportif Direktörü olan Mario Silva'nın da teknik heyetin başında olacağı iddia ediliyor.

Beşiktaş'ta bir dönem (2018-2019 sezonu) yardımcı antrenör olarak çalışan Guti, daha sonra teknik direktör olarak kariyerine devam etme kararı almış ve 5 Kasım'da Almeria ile anlaşmıştı.

2. ligde sezonun bitimine 7 hafta kala Almeria 56 puanla 3. sırada bulunuyor. 1. lige direkt çıkabilmek için verilen ilk iki mücadelesinde Cadiz (62) ve Zaragoza'nın (61) gerisinde kalan Almeria, play-off oynamaya daha yakın gözüküyor.

 

 

  

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