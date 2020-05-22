Son dakika | Altay Bayındır için transfer açıklaması

Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır için Sheffield United ile Ajax'ın devrede olduğu ve sezon sonunda sarı-lacivertli kulüp ile masaya oturağı gündemde yer bulmaya devam ediyor. Genç kalecinin menajeri Mehmet Ali Çalışkan son zamanlarda Altay ile ilgili çıkan transfer söylentileri ile ilgili Sporx'e özel açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır'ın Fenerbahçe uzun süreli bir kontratının bulunduğunu belirten Çalışkan: "Altay zaten Fenerbahçe'nin futbolcusudur. Kulübümüze katkı sağlamak ve başarılı olmak için mücadele ediyoruz. Altay burada çok mutlu ve uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giymek ve buranın bir parçası olmak istiyor. Altay ile ilgili olarak herhangi bir kulüpten gelecek olan teklifin resmi muhatabı ise Fenerbahçe Kulübü ve başkanımız Ali Koç'tur. Bütün amacımız Fenerbahçe Kulübü'nün çıkarları doğrultusunda hareket etmektir" şeklinde konuştu.