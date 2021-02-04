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04.02.2021 - 22:40 | | Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR (DHA)

Son dakika - Altay, Hikmet Karaman ile anlaştı!

TFF 1inci Lig kulüplerinden Altay'da İstanbulspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Yücel İldiz ile yolları ayıran yönetim göreve Hikmet Karaman'ı getirdi.

Son dakika - Altay, Hikmet Karaman ile anlaştı!
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TFF 1inci Lig kulüplerinden Altay'da iç sahada alınan 3-1'lik İstanbulspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Yücel İldiz ile yolları ayıran yönetim göreve Hikmet Karaman'ı getirdi. Siyah beyazlıların Hikmet Karaman ile prensip anlaşmasına vardığı ve önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Son olarak geçen sezon Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Hikmet Karaman, kariyerinde ilk kez bir İzmir ekibinin başında olacak. Tecrübeli teknik patronun cumartesi günü deplasmanda oynanacak Eskişehirspor maçında takımın başında yer alacağı öğrenildi. Karaman, daha önce Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'u Süper Lig'e çıkarmıştı.

Son dakika - Altay, Hikmet Karaman ile anlaştı

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