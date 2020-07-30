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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika | Altay, Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı
30.07.2020 - 15:42 |

Son dakika | Altay, Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı

TFF 1 .Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdığını açıkladı. Koşukavak, Fenerbahçe ile görüşmüştü.

Son dakika | Altay, Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı
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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler sonucunda geleceğe yönelik yapılanmada meydana gelen fikir ayrılıkları sebebi ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdikleri hizmetler için kendisine ve ekibine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. İzmir ekibiyle şubat ayında 2021 yılına kadar anlaşan Yalçın Koşukavak, siyah-beyazlı takım Play-Off yarışındayken Fenerbahçe'den futbol koordinatörlüğü görevi için teklif almıştı.

Son dakika | Altay, Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı

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