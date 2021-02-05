05.02.2021 - 14:39 |
Son dakika | Altay'da rota Samet Aybaba
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Yücel İldiz'le yollarını ayırdıktan masaya oturduğu Hikmet Karaman'la son anda anlaşamayan Altay'da bu kez Samet Aybaba ismi gündeme geldi.
Siyah-beyazlıların yarın deneyimli teknik adamla bir görüşme yapmayı planladığı ileri sürüldü. Kariyerinde 2016-17'de 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadığı Sivasspor dışında sadece Süper Lig'de çalışan Aybaba'nın Süper Lig hedefleyen İzmir ekibine gelebileceği belirtildi.