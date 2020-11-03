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03.11.2020 - 17:17 | | DİYARBAKIR (İHA) -

Son dakika | Amedspor'da 7 pozitif vaka

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amedspor’da 7 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.

Son dakika | Amedspor'da 7 pozitif vaka
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Amedspor’dan yapılan açıklamada, Kastamonuspor ile perşembe günü oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçı için dün yapılan korona virüs testi sonucunda teknik ekipten 1 ve 6 çalışanda korona virüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Testleri pozitif çıkan hocamız ve çalışma arkadaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup evde izolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır. Kendilerine geçmiş olsun diyor biran önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz” denildi.

Son dakika | Amedsporda 7 pozitif vaka

 

 

Maç özeti | RB Leipzig-PSG: 0-3
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