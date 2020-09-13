Son Dakika | Anadolu Efes'te korona virüs şoku!

2020-2021 sezonu hazırlıklarına devam eden Anadolu Efes'te korona virüs şoku yaşanıyor. Gelen son dakika haberine göre yapılan rutin kontroller sırasında bir sporcunun korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Anadolu Efes'ten konu ile ilgili yapılan açıkalamada "2020-21 sezonu hazırlıklarını sürdüren A Takımımızın yönetici, antrenör, oyuncu ve çalışanları için rutin bir şekilde gerçekleştirdiğimiz Covid-19 testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun izolasyon ve tedavi süreci ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz" ifadelerine yer verdi.