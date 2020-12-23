Son dakika | Andrea Bertolacci resmen Karagümrük’te!

Süper Lig'de bu sezon başarılı performansıyla dikkat çeken Fatih Karagümrük kadrosuna takviye yaptı.

İstanbul temsilcisi, İtalyan oyuncu Andrea Bertolacci'yi transfer etti. Karagümrük geçtiğimiz günlerde Fabio Borini ve Emre Çolak'ı da renklerine katmıştı.

Futbola Roma altyapısında başlayan ve ardından Roma, Lecce, Genoa formaları giyen İtalyan orta saha, 2015 yılında 21 milyon euro karşılığında Milan'ın yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon Sampdoria ile anlaşan Bertolacci, bu yıl takımıyla anlaşmaya varamadı. Yıldız oyuncu kendisini 2022'ye kadar Karagümrük'e bağlayan imzayı attı.