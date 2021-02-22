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22.02.2021 - 17:05 |

Son dakika - Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig’in 26. haftasının kapanış maçında Ankaragücü sahasında Rizespor’u ağırlayacak. Sarı Lacivertli ekip, zorlu maçtan galip ayrılıp son sıradan kurtulmak istiyor. Sumudica'nın Çaykur Rizespor'u ise kötü gidişatı Başkent'te durdurmaya çalışacak.

Son dakika - Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda?
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Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü sahasında Rizespor’u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Kayserispor’la golsüz berabere kalan başkent ekibi, büyük kısmını 10 kişi oynadığı maçta önemli bir puan aldı. Sarı Lacivertli ekip, zorlu maçtan galip ayrılıp son sıradan kurtulmak istiyor. Marius Sumudica'nın Çaykur Rizespor'u ise kötü gidişatı Başkent'te durdurmaya çalışacak. İki takım arasında Rize'de oynanan sezonun ilk maçında tam 8 gol çıkmış ve Çaykur Rizespor, sahadan 5-3'lük galibiyetle ayrılmıştı.

Ankaragücü - Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler:

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Erdi, Kulusic, Pinto, Voca, Lukasik, Emre, Saba, Paintsil, Borven

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Donsah, Doğan, Michalak, Samudio, Boldrin, Skoda

Son dakika - Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda

Ankaragücü son sırada
Ligde oynadığı 23 maçta 5 galibiyeti, 4 beraberlik, 14 mağlubiyeti bulunan Ankaragücü, 19 puanla 21. ve son sırada bulunuyor. Son maçında sahasında Erzurumspor’a 2-0 kaybeden Rize temsilcisi ise 26 puanla 15. sırada yer alıyor.

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