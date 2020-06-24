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HaberlerMke Ankaragücü Haberleri Son dakika | Ankaragücü, İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı
24.06.2020 - 18:41 |

Son dakika | Ankaragücü, İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı

MKE Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Son dakika | Ankaragücü, İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı
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MKE Ankaragücü, Bursaspor ile yollarını ayıran İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "İbrahim hocamızla presipte anlaştık. Henüz imzaları atmadık ancak bir çok konuda hocamızla mutabıkız. Şu anda kendisi tesislerime gelmek üzere. Büyük olasılıkla bügün sözleşmeyi imzalarız." dedi.

Son dakika | Ankaragücü, İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı

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