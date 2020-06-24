Son dakika | Ankaragücü, İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı

MKE Ankaragücü, Bursaspor ile yollarını ayıran İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "İbrahim hocamızla presipte anlaştık. Henüz imzaları atmadık ancak bir çok konuda hocamızla mutabıkız. Şu anda kendisi tesislerime gelmek üzere. Büyük olasılıkla bügün sözleşmeyi imzalarız." dedi.

İbrahim Üzülmez: Artık Bahanemiz Yok!