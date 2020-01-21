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HaberlerAnkaragücü Haberleri SON DAKİKA - Ankaragücü Mustafa Kaplan'la yollarını ayırdı!
21.01.2020 - 18:24 |

SON DAKİKA - Ankaragücü Mustafa Kaplan'la yollarını ayırdı!

Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

SON DAKİKA - Ankaragücü Mustafa Kaplan'la yollarını ayırdı!
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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, taraflar arasında yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşmaya varılarak Kaplan'ın sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, kulübe verdiği emekler nedeniyle teknik direktör Mustafa Kaplan ve ekibine teşekkür edilerek, sportif hayatında başarı dilendi.

Geçen sezon devre arasında Ankaragücü'nün başına geçen Mustafa Kaplan, sarı-lacivertli takımın kümede kalmasına katkı sağlamıştı.

Kaplan, bu sezon ise ilk 9 haftada diğer başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

SON DAKİKA - Ankaragücü Mustafa Kaplanla yollarını ayırdı

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