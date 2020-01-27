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HaberlerAnkaragücü Haberleri Son dakika | Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay ile anlaştı!
27.01.2020 - 20:16 |

Son dakika | Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay ile anlaştı!

Ankaragücü, teknik direktörlüğe Mustafa Reşit Akçay'ın getirildiğini açıkladı.

Son dakika | Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay ile anlaştı!
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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ın getirildiği açıklandı. 

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beştepe Tesisleri'mizde gerçekleşen imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay getirildi. Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.

Son dakika | Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay ile anlaştı

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