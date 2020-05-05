Son dakika | Ankaragücü'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Ankara ekibinin dün Beştepe Tesisleri'nde tüm futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline yaptığı COVID-19 testlerinin sonucu bugün kulübe bildirildi. Yapılan bilgilendirmede, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

MKE Ankaragücü Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, futbolcunun hastaneye yatırıldığı ve tedavisine başlandığı ifade edildi.

Ankara ekibinin açıklaması şu şekilde: "Dün kulübümüz tarafından Beştepe Tesislerimizde tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelimize Covid-19 PCR tanı testleri yapıldı. Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuzda Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastahaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinde kulübümüz tarafından futbolcumuzun durumu hakkında tekrar bilgilendirme yapılacaktır."

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe'den, bir futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü Kulübü’ne geçmiş olsun mesajı geldi. İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, "Covid-19 testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Ankaragücü" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor Kulübü de MKE Ankaragücü'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcusu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "MKE Ankaragücü camiası! Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcunuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Gençlerbirliği ve Ankaragücü 7 yıl sonra karşı karşıya gelmişlerdi...