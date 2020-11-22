Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAnkaragücü Haberleri Son dakika - Ankaragücü'nde teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı
22.11.2020 - 21:36 | | DHA

Son dakika - Ankaragücü'nde teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı

MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı. Ankaragücü ayrılığı resmen açıkladı

Son dakika - Ankaragücü'nde teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı
ABONE OL

MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı.

MKE Ankaragücü'nde yönetim kurulu, teknik direktör Fuat Çapa ile ilk görüşmenin ardından bugün tekrar toplandı. Çapa ile yolların ayrılma kararı alındığı toplantı sonrası tecrübeli teknik adam Ankara'ya çağrıldı. 

RESMEN AÇIKLANDI
Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.  

MKE Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde çıktığı 8 maçta 2 beraberlik, 6 da mağlubiyet aldı.

Son dakika - Ankaragücünde teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'den alkışlanacak hareket!
Ersan Parlatan: "Umut verici bir galibiyet oldu"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. "Takımımdan çok umutluyum"
    "Takımımdan çok umutluyum"
  2. Fuat Çapa ile yollar ayrıldı
    Fuat Çapa ile yollar ayrıldı
  3. "Soyunma odasındaki enerji iyi"
    "Soyunma odasındaki enerji iyi"
  4. Ekuban'dan Ronaldo cevabı!
    Ekuban'dan Ronaldo cevabı!
  5. "Hocamızın yeni fikirleri var"
    "Hocamızın yeni fikirleri var"



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş - TOFAŞ: 94-85

Beşiktaş - TOFAŞ: 94-85

Son dakika - Galatasaray'da Luyindama, Emre Taşdemir ve Peter Etebo idmanda yer aldı!

Son dakika - Galatasaray'da Luyindama, Emre Taşdemir ve Peter Etebo idmanda yer aldı!

Son dakika - İsmail Kartal: "Maçı kazanmamız çok normal zaten"

Son dakika - İsmail Kartal: "Maçı kazanmamız çok normal zaten"

Son dakika - İlhan Palut: "En çok ihtiyacımız olan şey 3 puandı"

Son dakika - İlhan Palut: "En çok ihtiyacımız olan şey 3 puandı"

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet