22.11.2020 - 21:36 | | DHA
Son dakika - Ankaragücü'nde teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı
MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı. Ankaragücü ayrılığı resmen açıkladı
MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı.
MKE Ankaragücü'nde yönetim kurulu, teknik direktör Fuat Çapa ile ilk görüşmenin ardından bugün tekrar toplandı. Çapa ile yolların ayrılma kararı alındığı toplantı sonrası tecrübeli teknik adam Ankara'ya çağrıldı.
RESMEN AÇIKLANDI
Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.
MKE Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde çıktığı 8 maçta 2 beraberlik, 6 da mağlubiyet aldı.