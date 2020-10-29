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29.10.2020 - 19:16 |

Son dakika - Ankaragücü'nden açıklama! "Galatasaray karşısında sahaya çıkacağız"

Süper Lig'de koronavirüs vakalarının görüldüğü Ankaragücü kulübünde başkan Fatih Mert, Galatasaray maçı öncesi konuştu. Mert, "Futbolculara yapılan ikinci testler negatif çıktı. Hafta sonu Galatasaray karşısında sahaya çıkacağız." dedi.

Son dakika - Ankaragücü'nden açıklama! "Galatasaray karşısında sahaya çıkacağız"
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Süper Lig'de koronavirüs vakalarının görüldüğü Ankaragücü kulübünde başkan Fatih Mert, Galatasaray maçı öncesi A Spor'a konuştu.

 "Futbolculara yapılan ikinci testler negatif çıktı. Hafta sonu Galatasaray karşısında sahaya çıkacağız."

Detaylar birazdan...

Son dakika - Ankaragücünden açıklama Galatasaray karşısında sahaya çıkacağız

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