Son dakika | Ankaragücü'nden Mehmet Ekici açıklaması!

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert kişisel twitter hesabından transfer görüşmeleri ile ilgili bilgiler paylaştı.

Başkan Mert, geçtiğimiz gün Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'un ardından Mehmet Ekici'nin de gündemlerine geldiğini belirterek, "Mehmet Ekici ismi transfer komitemizde gündeme gelmiştir. Kendisine direk bir teklifimiz ve görüşmemiz olmamıştır." sözlerini kullandı.

Fatih Mert ayrıca takıma forvet takviyesi düşündüklerini ve çalışmaların sürdüğünü belirtti.