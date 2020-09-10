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10.09.2020 - 12:50 |

Son Dakika | Ankaragücü'ne müjde! Başkan böyle duyurdu...

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü kulübünün başkanı Fatih Mert, transfer yasağının kalktığını duyurdu.

Son Dakika | Ankaragücü'ne müjde! Başkan böyle duyurdu...
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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, dün yaptığı açıklamada transfer yasağınına konu olan iki oyuncunun ödemelerinin yapıldığını ve yeni transferlere cuma günü imza attıracaklarını duyurmuştu.

Başkan Mert, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada ise müjdeyi duyurdu. Ankaragücü Başkanı Fatih Mert açıklamasında, "Transfer yasağımız kalkmıştır. Camiamıza hayırlı olsun" sözlerine yer verdi.

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Son Dakika | Ankaragücüne müjde Başkan böyle duyurdu...

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