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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son dakika | Anlaşma sağlandı! Premier Lig yeniden başlıyor...
28.05.2020 - 16:43 |

Son dakika | Anlaşma sağlandı! Premier Lig yeniden başlıyor...

İngiltere Premier Lig kulüpleri, sezonu tekrar başlatma konusunda anlaşma sağladı.

Son dakika | Anlaşma sağlandı! Premier Lig yeniden başlıyor...
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İngiltere Premier Lig kulüpleri, 17 Haziran'da başlama kararı aldı.

The Telegraph'ın haberine göreyse; 20 kulüp, ligi tekrar başlatma konusunda karar aldı ve 17 Haziran tarihini başlangıç olarak belirledi. Son hazırlıklar ve protokolleri belirleyen Premier Lig kulüpleri, olağanüstü bir durum olmadığı müddetçe ligi bu tarihte başlatmak ve sona erdirmek konusunda anlaşma sağladı.

17 Haziran Çarşamba günü Sheffield United ile Aston Villa, Manchester City ile Arsenal karşı karşıya gelecek.

Premier Lig kulüplerinin lige başlamak için 3 haftalık toplu antrenman süresi olacak. 3 aylık verilen aranın ardından ligin sağlıklı ve sıkıntısız bir şekilde başlaması için tüm çalışmalar büyük bir dikkatle yapılacak.

Premier Lig'in bu konuda Bundesliga örneğinden de faydalandığı vurgulandı.

Son dakika | Anlaşma sağlandı Premier Lig yeniden başlıyor...

Arsenal, Premier Lig'e Hazırlanıyor

 

Konyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
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