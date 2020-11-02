Son dakika - Antalyaspor başkanı Ali Şafak Öztürk: "Abdullah Avcı görüşüyoruz"

Antalyaspor başkanı Ali Şafak Öztürk, teknik direktörlük için Abdullah Avcı ile görüştüklerini açıkladı.

"Avcı ile görüşüyoruz"

"Abdullah Avcı görüştüğümüz hocalardan bir tanesi. Bizim takım bu, gençlerle de oynuyoruz. Gelen hoca buna göre gelsin. Birkaç opsiyonumuz daha var. Gelecek planlaması yapıyoruz. Aykut Kocaman ile görüşmüyoruz."

"Fenerbahçe'ye karşı dirençli oynamaya çalıştık ama olmadı. Adis Jahovic'in kırmızı kartı doğru ama niyet önemli. Sokakta yürürken bile yanlışlıkla başkasının ayağına basabilirsiniz. Adam koşuyor, yanlışlıkla basıyor."