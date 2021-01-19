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19.01.2021 - 17:30 | | Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) -

Son dakika | Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk görevini bıraktı!

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk yaptığı yazılı açıklamayla görevi bıraktığını açıkladı.

Son dakika | Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk görevini bıraktı!
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Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk yaptığı yazılı açıklamayla görevi bıraktığını açıkladı.

Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk istifa etti. Öztürk ailesinin maddi ve manevi olarak yıpranmaları nedeniyle yönetimi bıraktıkları belirtildi.

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Son dakika | Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk görevini bıraktı

 

 

 

 

 

 

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