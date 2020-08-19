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19.08.2020 - 18:05 |

Son dakika | Antalyaspor, Nuri Şahin transferini açıkladı!

FTA Antalyaspor, Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 32 yaşındaki Nuri Şahin'i transfer etti. 

Kırmızı-beyazlı kulübün twitter hesabından "Hoşgeldin Nuri Şahin" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. 

En son Almanya 1. Ligi'nde (Bundesliga) Werder Bremen forması giyen Nuri Şahin, geçen sezon 16 maçta bin 261 dakika süre alıp, 3 gol attı.

Son dakika | Antalyaspor, Nuri Şahin transferini açıkladı

Antalyaspor'dan Nuri Şahin'e "hoş geldin" klibi
Kırmızı-beyazlı kulübün transfer duyurusu ile birlikte sosyal medyadan paylaştığı videoda, 32 yaşındaki Nuri Şahin'in Antalya manzarasına karşı Türk kahvesi yudumladığı bir mekanda, eski fotoğraflarına bakarken çekilen görüntülerine yer verildi. 

Nuri Şahin, videoda yer alan açıklamasında, "Bugüne kadar seçimlerimde, vizyonuyla, tutkusuyla, hedefleriyle beni etkileyen özel kulüplerin ve şehirlerin bir parçası olmaya çalıştım. Ata'mızın, 'Hiç şüphesiz ki Antalya, dünyanın en güzel yeridir.' sözüyle beni etkileyen bu güzel şehre, 'Biz Antalyasporuz' diyorum. Biz Antalyasporuz..." ifadelerini kullandı.

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    Antalyaspor, Nuri Şahin transferini açıkladı
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