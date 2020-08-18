18.08.2020 - 18:35 | | AA
Son dakika | Antalyaspor, Serdar Gürler ile anlaştı!
FTA Antalyaspor, Serdar Gürler ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, sezonu Göztepe'de tamamlayan Serdar Gürler'i kadrosuna dahil etti.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan transfer duyurusunda, "Kulübümüz Serdar Gürler ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz forma altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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