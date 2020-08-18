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18.08.2020 - 18:35 | | AA

Son dakika | Antalyaspor, Serdar Gürler ile anlaştı!

FTA Antalyaspor, Serdar Gürler ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Son dakika | Antalyaspor, Serdar Gürler ile anlaştı!
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Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, sezonu Göztepe'de tamamlayan Serdar Gürler'i kadrosuna dahil etti. 

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan transfer duyurusunda, "Kulübümüz Serdar Gürler ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz forma altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika | Antalyaspor, Serdar Gürler ile anlaştı

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