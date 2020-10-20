Son dakika | Antalyaspor'da Başakşehir maçında 6 oyuncu forma giyemeyecek

FRAPORT TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlılarda 4 oyuncu sakatlık, 2 oyuncu ise kırmızı kart cezasından dolayı zorlu maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabera kalan Fraport TAV Antalyaspor, önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Antalyaspor, dün sabah saatlerinde ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

'4 OYUNCU SAKAT, 2 OYUNCU CEZALI'

Antrenmanlara, sakatlıkları bulunan 4 oyuncu katılmazken, Başakşehir maçında bu oyunculara ek olarak Ufuk Akyol ile Sidney Sam de kırmızı kart cezalarından dolayı forma giyemeyecek. Daha önce sakatlıklarından dolayı ameliyat olan ve ilk yarıyı kapatan Drole ve Serdar Gürler'in ardından adelelerinde ikinci derece yırtık olan Fredy ve kaptan Hakan Özmert de takımda yer almıyor. Hakan Özmert ve Fredy'nin 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Kırmızı beyazlı takımda Gaziantep Futbol Kulübü maçında kırmızı kartla oyun dışında kalan Ufuk Akyol ve Sidney Sam ise cezalarından dolayı takımdaki yerlerini alamayacak.