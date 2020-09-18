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18.09.2020 - 16:26 |

Son dakika - Antalyaspor'da çok sayıda oyuncuda pozitif vaka

Süper Lig'de yarın oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde yapılan koronavirüs testinde çok sayıda oyuncusunun pozitif çıkması nedeniyle İstanbul'a gidemeyen Fraport TAV Antalyaspor'da, ikinci testlerin yapıldığı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Son dakika - Antalyaspor'da çok sayıda oyuncuda pozitif vaka
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Fraport TAV Antalyaspor, yarın oynayacağı Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitme hazırlığı yaparken koronavirüs şoku yaşadı. Kırmızı beyazlı takım sabah antrenmanın ardından yolculuk için hazırlandığı süreçte dün yapılan test sonuçları geldi.  Takımda bir çok oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kırmızı beyazlıların uçakla saat 15.00'da İstanbul'a yapacağı yolculuk iptal edildi.

TESTLER HATALI OLABİLİR
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bugünün ikinci testi yapılan kırmızı beyazlı kafile, sonuçları beklemeye başladı. Tedbir amacıyla tesislere giriş ve çıkışlar yasaklandı. Futbolcular, teknik heyet ve idari kadronun ardından tesislerde görevli personele de koronavirüs testi yapılacağı öğrenildi.

MAÇIN ERTELENME DURUMU
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) talimatlarında, "Takımların A Takım listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14 futbolcunun altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenir" ifadesi yer alıyor.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, iki gün önce Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilere koronavirüse yönelik tedbirlere çok dikkat ettiklerini belirterek, 'Yaşamak zorundayız' demişti. 

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