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29.10.2020 - 00:39 |

Son Dakika | Antalyaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı.

Son Dakika | Antalyaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı
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Süper Lig'de ilk 3 haftada topladığı 7 puan ile kulüp tarihinin en iyi başlangıcını yapan ve sonrasında oynadığı 3 maçta 1 puan alabilen Antalyaspor'da ayrılık kararı alındı.

Teknik direktör Tamer Tuna, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Antalyaspor ile yollarımızı ayırdık." ifadesini kullanarak vedayı duyurdu.

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir'e 5-1 mağlup olan Antalyaspor, hafta sonunda evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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Son Dakika | Antalyasporda Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

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