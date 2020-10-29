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29.10.2020 - 09:15 |

Son dakika - Antalyaspor'da Tamer Tuna'yla yollar ayrıldı!

Fraport TAV Antalyaspor'da, teknik direktör Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Geçen hafta Başakşehir'e 5-1 mağlup olan Antalyaspor, hafta sonunda evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Son dakika - Antalyaspor'da Tamer Tuna'yla yollar ayrıldı!
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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ocak ayından bu yana takımın başında olan teknik direktör Tamer Tuna ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Antalyaspor'dan 'Teşekkürler Tamer Tuna' başlığıyla yapılan açıklamada, "Fraport TAV Antalyaspor'umuzda 15 Ocak 2020 tarihinden itibaren teknik direktörlük görevi üstlenen Taner Tuna ile kulüp stratejilerimizde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir'e 5-1 mağlup olan Antalyaspor, hafta sonunda evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Antalyaspor'da, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı göreve başlayan teknik direktör Tuna, Akdeniz temsilcisiyle toplam 23 lig maçında 10 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

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Antalyaspor'un duyurusu;

Son dakika - Antalyasporda Tamer Tunayla yollar ayrıldı

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Son dakika - Antalyasporda Tamer Tunayla yollar ayrıldı

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