Son dakika - Apollon, Atilla Szalai için Fenerbahçe ile anlaştı! Resmen açıklandı

Apollon Limassol, Attila Salai için Fenerbahçe ile prensipte anlaştıklarını ve oyuncunun sağlık kontrolü için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Fenerbahçe de Attila Szalai transferini açıkladı

Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımının 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer süreçlerini ilerletmek adına İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." iadeleri kullanıldı.

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