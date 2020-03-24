Son dakika | Arda Turan: Canım hocamın durumu gayet iyi

Futbolcu Arda Turan, corona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili CNN Türk'e özel açıklamalar yaptı.

İşte tecrübeli oyuncunun açıklamaları: "Öncelikle Fatih hocamdan haberler aldım. Hem Galatasaray camiasına, Abdurrahim abiye, canım hocama çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu hastalığı yenme konusunda öncü olacaktır. Merve ve Buse'ye de geçmiş olsun diliyorum.

"Gayet iyi durumda"

Dün akşam yakınları ile görüştüm. Gayet iyi durumda. Her zaman olduğu gibi dimdik ayakta. Üzücü ama hoca üstesinden gelecektir. Evde kalmamızın virüsü taşımamamızın ne kadar olduğunu gösterdi bize."