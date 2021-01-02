Son dakika - Arda Turan'dan Omar ve kırmızı kart patlaması!

Süper Lig'de Antalyaspor ile 0-0 berabere kala Galatasaray'da Arda Turan açıklamalarda bulundu.

"Cezalı duruma düştüğüm için çok üzgünüm. İnşallah takım arkadaşlarım eksiklik göstermeyeceklerdir. Bugün elimize gelen kısıtlı şansları değerlendiremedik. Bazen kaybedilmiş görünen puanlar size sonra değerli olarak dönüyor. Bugünün öyle olmasını umuyoruz."

"Elimize gelen kısıtlı şansları değerlendiremedik ama topun hep hakimiydik. Hocamızın istediği gibi bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Bazen kaybedilen puanlar size değerli olarak dönüyor, böyle bakmak istiyoruz bugüne de."

"Sosyal medyanın bu sanal hali, bizi bütün gerçek duygularımızdan uzaklaştırdı. Omar'ın fotoğrafı yayınlandı. Bir hasta gördüğümüzde ne yaparız? Sağlık çalışanı ise damar yolu açarsınız, elini tutarsınız, geçmiş olsun dilersiniz. Fotoğrafını çekmezsiniz."

"Omar'ın fotoğrafı yayınlandı olay sonrası. Bir hasta görünce sağlık çalışanıysanız elini tutar, damar yolu açar, geçmiş olsun dilersiniz ama fotoğrafını çekmezsiniz. Ailesi var, sevdikleri var, bir sürü insan var."

"Futboldaki faulleri durdurursanız tüm fauller kırmızı kart. Futbolun bir ruhu var. Marcao'nun pozisyonu belki kırmızı kart olabilir, ama Emre Kılınç oyunu durdurmak için faul yapıyor."